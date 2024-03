PS, PSD e Chega apresentam candidatos a presidente do Parlamento

O PS avança com a candidatura de Francisco Assis para presidente do Parlamento. O PSD insiste no nome de José Pedro Aguiar-Branco e o Chega apresenta Manuela Tender.

O Partido Socialista vai apresentar com a candidatura de Francisco Assis para presidente da Assembleia da República, avançou o jornal Público e confirmou a Renascença junto de fonte socialista.

A decisão da bancada do PS foi tomada após o inesperado chumbo do social-democrata José Pedro Aguiar-Branco.

Francisco Assis tinha rejeitado ser vice-presidente da Assembleia da República, mas agora avança como candidato à presidência. O nome socialista vai contar com o apoio dos cinco deputados do Bloco de Esquerda, anunciou o líder parlamentar Fabian Figueiredo, e com os quatros parlamentares do Livre. O PCP não revela o sentido de voto.