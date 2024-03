O Partido Socialista vai indicar Marcos Perestrello para vice-presidente da Assembleia da República.

Perestrello faz parte do secretariado geral do PS, já foi secretário de Estado da Defesa Nacional e faz parte do núcleo duro de Pedro Nuno Santos no secretariado nacional do partido.



Desta forma, PS decidiu não indicar Edite Estrela, que seria o último elemento restante da legislatura anterior.

[Em atualização]