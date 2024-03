PS avança com Assis para presidente do Parlamento, PSD insiste em Aguiar-Branco

O PS avança com a candidatura de Francisco Assis para presidente do Parlamento. O PSD insiste no nome de José Pedro Aguiar-Branco.

O Partido Socialista vai apresentar com a candidatura de Francisco Assis para presidente da Assembleia da República, avançou o jornal Público e confirmou a Renascença junto de fonte socialista.

A decisão da bancada do PS foi tomada após o inesperado chumbo do social-democrata José Pedro Aguiar-Branco.

Francisco Assis tinha rejeitado ser vice-presidente da Assembleia da República, mas agora avança como candidato à presidência.

Aguiar-Branco era candidato único, mas não conseguiu obter o apoio da maioria dos deputados na primeira votação.

O PSD chegou a anunciar a retirada da candidatura de Aguiar-Branco, mas recuou e o antigo ministro vai mesmo avançar para a segunda votação.

"Vou apresentar novamente uma candidatura, esperando que seja possível agora na segunda votação ser eleito", afirmou Aguiar-Branco.

O Chega anunciou que também vai avançar com uma candidatura à presidência da Assembleia da República.

Manuela Tender, ex-deputada do PSD, é o nome proposto pelo Chega, avança o partido, em comunicado.

[em atualização]