Pedro Pinto mantém-se como líder parlamentar do Chega

Pedro Pinto, até aqui líder parlamentar do Chega, deve manter-se no cargo esta legislatura, apurou a Renascença.

Fontes próximas do processo asseguram que o deputado, eleito no dia 10 de março como cabeça de lista por Faro, será indicado para continuar a liderar uma bancada que agora tem 50 deputados.

A votação só deve acontecer na próxima semana.

Pedro Pinto foi líder da bancada do Chega na última legislatura. Natural de Portalegre, foi militante do CDS até 2019, altura em que se desfiliou do partido. Em 2021 foi candidato pelo Chega nas eleições autárquicas à Câmara Municipal de Beja. Entre 2021 e 2023 foi secretário-geral do Chega, cargo agora ocupado por Rui Paulo Sousa.