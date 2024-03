“Onde quiser, à hora que quiser, nas condições que quiser”. Ventura pede reunião com Montenegro

Depois de falhada a eleição do presidente da Assembleia da República esta terça-feira, o líder do Chega, André Ventura, afirma que o PSD “não se dignou” a falar com o partido e pede uma reunião com o líder social-democrata, Luís Montenegro - mesmo que seja na sede do PSD.

“Onde quiser, à hora que ele quiser, nas condições que ele quiser. Com um único ponto na agenda. Chegarmos a um entendimento à direita sobre um candidato. Juntos, os partidos têm uma maioria ampla. Separados, perdemos para o Partido Socialista e para a esquerda”, afirmou, no Parlamento, após a terceira votação sem maioria.

O líder do Chega negou o telefonema recebido pelo PSD para um entendimento, que foi dito pelo deputado do Chega Pedro Frazão, e referiu que um “‘não é não’ lá fora não pode ser um ‘sim é sim’ aqui dentro [no Parlamento]”.

“Não podem espezinhar um milhão de votos de portugueses”, disse.

PSD “aberto a dialogar”, mas sem nomear forças políticas

Em declarações após Ventura falar, Miranda Sarmento esclareceu que anunciou a intenção de nomear Aguiar-Branco para o lugar de presidente da Assembleia da República aos partidos que teriam um lugar de vice-presidente - PS, Iniciativa Liberal e Chega.

O ainda líder parlamentar do PSD afirmou que o partido está “aberto a dialogar com todas as forças políticas” e que a intenção de nomear um vice-presidente foi feita a “aos outros três partidos mais votados e que, junto com o PSD, compõem a mesa”.

Na última de três rondas de votações para a eleição do presidente da Assembleia da República esta terça-feira, Francisco Assis do PS voltou a recolher 90 votos, enquanto o candidato do PSD, José Pedro Aguiar-Branco, somou 88 votos.

Nesta nova votação, houve mais 50 votos brancos que na votação anterior - um número de votos semelhante ao que teve a candidata do Chega, Manuela Tender, na última ronda.

Com este novo impasse, o deputado do PCP António Filipe, que está a dirigir temporariamente os trabalhos no parlamento, anunciou que Francisco Assis e Aguiar-Branco não foram eleitos e que os trabalhos vão continuar esta quarta-feira, com o plenário a voltar a reunir às 12h00, com candidaturas a serem anunciadas até às 11h00.

O presidente do Chega, André Ventura, tinha anunciado na segunda-feira que o partido iria apoiar o candidato Aguiar-Branco "na sequência da informação" que lhe teria sido transmitida pelo PSD de que os sociais-democratas também aprovariam os seus candidatos a "vice" e secretários da Mesa.