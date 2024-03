Novo nome para presidente do Parlamento pode ser votado ainda esta terça-feira

Após o chumbo de Aguiar-Branco, novas candidaturas para presidente da Assembleia da República podem ser votados ainda esta terça-feira.

O anúncio foi feito pelas 18h45, no Parlamento, por António Filipe, o presidente da Assembleia da República em exercício de funções.

Os partidos podem apresentar candidaturas até às 20h00 e a votação acontece uma hora depois, explicou o deputado comunista.

O nome de José Pedro Aguiar-Branco, para presidente da Assembleia da República, foi chumbado esta terça-feira pela maioria dos deputados.

O candidato do PSD conseguiu apenas 89 votos a favor e precisava de pelo menos 116. Um total de 134 parlamentares votaram em branco e houve sete nulos.



Como consequência, o PSD retirou a candidatura de Aguiar-Branco e acusou PS e Chega de fazerem uma primeira "coligação negativa".

"O PSD foi informado que PS e Chega não mudam o sentido de voto, o que inviabiliza a eleição. Nesse sentido nós retiramos a candidatura de Aguiar-Branco", anunciou o líder parlamentar social-democrata, Joaquim Miranda Sarmento.



O presidente do Chega culpa os dirigentes da AD, que disseram que não precisam de um acordo com o Chega, e afirma que o PSD tem que escolher as companhias. "Hoje voltaram a espezinhar e a humilhar" o Chega, afirmou.