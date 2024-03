Moedas admite atrasos. Plano de Drenagem só deve estar pronto em 2026

A estimativa era estar pronto no final de 2025, mas as "paragens" forçadas pelas "questões arqueológicas" devem empurrar a inauguração do Plano de Drenagem da cidade de Lisboa para 2026.

Em entrevista à Renascença - a propósito do lançamento do seu livro "Liderar com as Pessoas - o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, assume que "há atrasos" nesta que é uma das principais obras do seu mandato.

"Vivemos ainda num país com muita burocracia e em que muitas vezes não depende de nós. O famoso túnel do Plano de Drenagem já esteve parado vários meses por questões arqueológicas. Acho que a arqueologia é muito importante, mas também não justifica estar meses parada, porque cada dia que passa custa muito dinheiro ao contribuinte", afirma o autarca.