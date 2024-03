O Chega anuncia que vai avançar com uma candidatura à presidência da Assembleia da República.

Manuela Tender, ex-deputada do PSD, é o nome proposto pelo Chega, avança o partido, em comunicado.

Professora de profissão, Manuela Tender foi eleita por Vila Real.

A candidata do Chega vai defrontar na corrida à presidência da Assembleia da República Francisco Assis, do PS, e Aguiar-Branco, do PSD.