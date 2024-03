André Ventura culpa AD por chumbo de Aguiar-Branco para presidente do Parlamento

O presidente do Chega já comentou o chumbo de Aguiar-Branco para presidente da Assembleia da República. André Ventura critica os dirigentes da AD, que disseram que não precisam de um acordo com o Chega, e afirma que o PSD tem que escolher as companhias. "Hoje voltaram a espezinhar e a humilhar" o Chega, afirmou.

"Durante a manhã de hoje Nuno Melo e dirigentes da AD desmentiram a existência de um acordo com o Chega, que não precisam de um acordo e que o Chega era dispensável. Apesar disso, eu dei publicamente e em privado indicação para que esse nome fosse viabilizado", disse André Ventura aos jornalistas, no Parlamento.

"Não sei quem votou a favor e contra, não sei se os deputados do PSD votaram a favor de Aguiar-Branco, mas há uma coisa que sei: o PSD tem que escolher as companhias, se quer fazer uma coligação com o PS ou se quer governar à direita", sublinhou.