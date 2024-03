Aguiar-Branco falha eleição para presidente da Assembleia da República

José Pedro Aguiar-Branco foi chumbado pelos deputados para presidente da Assembleia da República.

O deputado do PSD conseguiu apenas 89 votos a favor e precisava de pelo menos 116.

Um total de 134 parlamentares votaram em branco e houve sete nulos.

O resultado significa que uma larga maioria dos deputados do Chega não votaram a favor de Aguiar-Branco para presidente da Assembleia da República.

Os trabalhos da Assembleia da República foram interrompidas por 30 minutos. Depois poderá haver uma nova votação.

O chumbo do nome de José Pedro Aguiar-Branco para presidente da Assembleia da República é surpreendente. O líder do Chega, André Ventura, garantiu na segunda-feira que o partido ia dar luz verde a Aguiar-Branco, depois de o PSD ter garantido que ia viabilizar um vice-presidente do Chega.

Na história recente do Parlamento, Fernando Nobre, do PSD, também foi rejeitado pela maioria dos deputados para presidente da Assembleia da República, em 2011.

Numa primeira reação, o líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, acusa o Chega de não ser "confiável" e também deixa críticas ao Partido Socialista.

"Não é não? Então?", escreveu o deputado do Chega, Pedro dos Santos Frazão, na rede social Twitter.