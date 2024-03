Tânger Corrêa cabeça de lista do Chega às eleições europeias

António Tânger Corrêa é o cabeça de lista do Chega às eleições europeias de 9 de junho, anunciou esta segunda-feira o líder do partido, André Ventura.

Confirma-se, assim, a notícia avançada pela Renascença na passada quarta-feira.

Diplomata de carreira, António Tânger Correia passou pelo CDS, onde chegou a ser adjunto de Freitas do Amaral, quando o centrista era ministro dos Negócios Estrangeiros, em 1980.

O candidato do Chega às eleições europeias tem 71 anos e fez carreira na diplomacia.

Foi embaixador de Portugal no Qatar entre 2015 e 2018. Antes tinha exercido o mesmo cargo no Egipto, também durante três anos. Passou pela Lituânia, pelo consulados portugueses do Rio de Janeiro, Telavive, Índia, Sérvia, Canadá e Estados Unidos da América.