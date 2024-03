PSD convida António Filipe do PCP para presidir à primeira sessão da legislatura

O PSD decidiu esta segunda-feira convidar o deputado do PCP António Filipe para presidir na terça-feira à primeira sessão plenária da XVI legislatura, considerado o parlamentar mais antigo pelos serviços da Assembleia da República.

A informação foi transmitida à Lusa por fonte da bancada do PSD depois de a questão não ter ficado esclarecida na conferência de líderes de hoje à tarde.

No final da reunião, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, transmitiu aos jornalistas que "de acordo com a praxe regulamentar", caberia ao líder parlamentar do PSD, "na condição de grupo parlamentar mais numeroso e mais votado", apresentar a proposta de deputada ou deputado que presidirá a esta primeira sessão às 10h00, antes de ser eleita a nova mesa da Assembleia da República, às 15h00.

"O líder parlamentar do PSD fará a proposta de quem entende dever presidir à primeira sessão. A presidente ou presidente escolherá então dois deputados, um do PS e outro do PSD para o secretariar", disse.