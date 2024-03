Marcelo e Costa em sintonia. "Não houve sempre acordo", mas "houve sempre solidariedade"

O primeiro-ministro cessante, António Costa, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fizeram, esta segunda-feira, um balanço dos oito anos de coabitação de Belém com São Bento e ambos fizeram o mesmo diagnóstico: assumiram que nem sempre estiveram de acordo, mas sublinharam que houve sempre “cooperação institucional”.

Marcelo disse que a solidariedade institucional “funcionou ao longo dos oito anos, diferentes entre si, com três governos diferentes.”

As declarações foram feitas no final do último Conselho de Ministros do Governo do PS, e o segundo presidido por Marcelo Rebelo de Sousa, nos oito anos que que os socialistas estiveram no poder.

O primeiro, frisou o Presidente “com uma fórmula nunca experimentada”, o segundo com fórmula parecida e o terceiro com maioria absoluta. “Já tinha havido coabitações, mas em situações diferentes manter o mesmo patamar de solidariedade não é fácil”, afiançou.

“Quer dizer que houve sempre acordo? Não houve”, reconheceu.

“Mas houve sempre solidariedade institucional e até solidariedade nacional”, valorizou.