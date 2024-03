Governo repudia "declarações falsas" de Marques Mendes sobre execução do PRR

O Governo repudia aquilo que apelida de "acusações falsas" de Luís Marques Mendes sobre a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O comentador e conselheiro de Estado afirmou que Portugal vai ver três mil milhões de euros do PRR retidos em Bruxelas por negligência do governo de António Costa.

Agora, numa nota da presidência do Conselho Ministros, o Executivo rejeita todas as afirmações de Marques Mendes e reitera que o país está na linha da frente da execução dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência.

O Governo realça que entrou em gestão em dezembro, com a dissolução da Assembleia da República, e, portanto, "não gozava das condições para aprovar diplomas que alteram de forma estrutural a organização da Administração Pública Central, nomeadamente no apoio à decisão política".

"Não houve qualquer negligência em relação às reformas previstas no Plano de Recuperação e Resiliência, mas sim um trabalho permanente para a conclusão das medidas e o respeito pelo quadro político que vivemos e que o Governo não desejou, nem defendeu", lê-se na nota.