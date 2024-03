Deputados vão eleger presidente e "vices" na terça-feira

Há dois anos, na XV legislatura apenas foi eleito na primeira sessão o presidente do parlamento, como obriga o Regimento, tendo os restantes nomes sido eleitos (ou falhado a eleição, no casos do Chega e da IL) numa sessão plenária posterior.

Na sessão inaugural da XVI legislatura, será eleita toda a Mesa da Assembleia, composta pelo presidente da Assembleia da República, por quatro vice-presidentes, quatro secretários e quatro vice-secretários e os elementos do Conselho de Administração do parlamento.

Segundo Augusto Santos Silva, foi também definida pela conferência de líderes a distribuição dos deputados no hemiciclo para a sessão inaugural, que ficou "estabilizada definitivamente" para a primeira fila.

Nesta fila, da esquerda para a direita, sentar-se-ão dois deputados do BE, dois do PCP, dois do Livre, cinco deputados do PS, cinco deputados do PSD, dois da IL, um do CDS e quatro deputados do Chega.

Nas restantes filas, não ficou ainda finalizada a distribuição para a legislatura, por estar dependente de "ajustamentos entre os grupos parlamentares do PS e do Livre quanto à localização de um dos deputados do Livre".

Tal como habitualmente, a primeira reunião plenária divide-se em duas partes: na primeira, às 10:00, será aprovada a comissão eventual de verificação de poderes dos deputados eleitos, numa reunião que costuma demorar poucos minutos.