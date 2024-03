Marques Mendes lança Hugo Soares para a liderança da bancada do PSD

Luís Marques Mendes lançou, este domingo, no espaço de comentário no telejornal da SIC, o nome de Hugo Soares para futuro líder parlamentar do PSD na nova legislatura.

"Tem de ser uma escolha criteriosa e acho que só há uma pessoa capaz de cumprir essa função dentro do PSD, o secretário-geral Hugo Soares", disse o comentador.

Marques Mendes disse ter apurado que será mesmo Hugo Soares a avançar para este lugar e defende que se trata de um cargo importante no novo enquadramento parlamentar porque "tem de ser uma pessoa com talento para o combate político, e ele tem, talento para a oratória, ele tem, e talento para o diálogo entre os partidos".

Segundo o comentador, este cargo dará a Hugo Soares no novo ciclo político que se abre dará "mais força e poder" do que muitos que vão assumir o cargo de ministro.

Muitos orgãos de comunicação social têm dado o nome de Hugo Soares como certo num novo governo liderado por Luís Montenegro.

Hugo Soares tem 41 anos e é secretário-geral do PSD desde 2022. Licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra, tornando-se advogado e administrador de empresas. Foi Presidente da Juventude Social Democrata entre 2012 e 2014.