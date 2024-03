Duarte Pacheco compara excedente orçamental socialista a cofres cheios de Salazar

O antigo coordenador do PSD na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças faz mesmo um paralelo com o Estado Novo que deixou os cofres cheios, mas um país na miséria.

“Nós não teremos professores qualquer dia, nós não teremos polícias, não teremos pessoas para as Forças Armadas, não temos ninguém porque poupamos, é verdade. Mas as pessoas bateram a porta e saíram todas da Administração Pública porque não estão disponíveis para receber aquilo que lhe estamos a pagar ”, analisa

“É sempre bom deixar alguma poupança de parte, não sabemos o dia de amanhã. Mas comparo com regime que foi deposto há 50 anos. Todos dizíamos que o doutor Salazar deixou os cofres cheios, pois deixou, mas deixou um país pobríssimo. Não é esse o caminho que nós queremos. É preciso bom senso e sendo de equilíbrio”, argumenta.

Numa altura em que se discute se o novo governo da AD terá ou não necessidade de fazer aprovar um orçamento retificativo, o dirigente do PSD salienta que é preciso iniciar funções, perceber como e se foram usadas as cativações, por exemplo, para então tomar uma decisão

“O Governo está autorizado a fazer as cativações, não é obrigado a fazê-las. O Governo fez essas cativações? Se fez, tem ali uma almofada financeira. O governo não realizou, só realizou metade? A almofada não existe, ou pelo contrário, é só metade daquela que estava inicialmente prevista e, portanto, só efetivamente quando lá chegar, quando assumir funções e receber toda a informação das Finanças é que o Governo poderá tomar a decisão final de avançar [com mais despesa]”, avalia.

Esta segunda-feira é conhecido o número exato do excedente orçamental. No sábado o presidente do PS, Carlos César, disse aos jornalistas que esperava que o saldo das contas nacionais não fosse excessivo numa crítica velada às opções do ministro das Finanças, Fernando Medina.