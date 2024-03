“O facto de toda a gente vaticinar uma vida curta para este Governo pode também ser interessante para algumas pessoas que têm vidas para além da política. Pode ser interessante para verem também nisto uma ida rápida ao Governo para retomarem, depois e também rapidamente, as suas vidas. Ou seja, nem tudo é mau. Temos que ver também, às vezes, o copo meio cheio. Nem sempre o copo está meio vazio”, explica o presidente da Associação Comercial do Porto.

O presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, antevê que "o novo Governo vai ser mais político do que técnico”, com nomes como os de “Pedro Duarte, Leitão Amaro e, eventualmente, Paulo Rangel”.

Norte da semana

Travagem no aumento do desemprego: “Em fevereiro, pela primeira vez nos últimos oito meses, o desemprego em Portugal baixou. Foi um recuo de 1,2% no número de inscritos no centro de emprego. Isso são boas notícias. Não podemos dizer que é uma inversão da tendência dos últimos meses, mas é um dado positivo e que se espera que possa prosseguir para que, de facto, as previsões mais pessimistas deste ano não se confirmem. São boas notícias.”

Desnorte da semana

Declarações de Trump: “Donald Trump ameaçou com um banho de sangue por todo o país caso não ganhe as eleições de novembro. Esta foi, de facto, a afirmação mais grave de um conjunto de ofensas gratuitas e que incluíram chamar a Biden de Presidente estúpido ou dizer que quem atravessava a fronteira do México para os Estados Unidos não são pessoas, mas animais. Não é a primeira vez que Trump recorre a este baixo nível de linguagem. É até uma incitação velada à violência. Não deixa de ser chocante e triste ver a maior democracia do mundo sujeita a este espetáculo."