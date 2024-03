Marcelo condena "abominável ataque terrorista" contra civis em Moscovo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condenou, este sábado, o ataque terrorista de sexta-feira em Moscovo, manifestando a sua consternação pelo "abominável ataque contra civis", que provocou mais de cem mortos.

Numa nota publicada na página da Internet da Presidência da República, lê-se que o chefe de Estado "manifestou o seu profundo pesar e consternação ao tomar conhecimento do abominável ataque terrorista contra civis no Crocus City Hall em Moscovo".

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa condena veementemente este ato hediondo e apresenta as suas sentidas e profundas condolências aos familiares das vítimas mortais, desejando rápida recuperação às centenas de feridos", refere a nota, em que se acrescenta que a "violência contra civis inocentes é intolerável e injustificável".

Pelo menos 143 pessoas morreram no ataque de sexta-feira a uma sala de concertos nos arredores do Moscovo, reivindicado pelo Estado Islâmico (EI), avançou este sábado a Reuters.

As autoridades advertiram que o número de mortos "pode aumentar" enquanto se mantêm as operações de busca e resgate.

Para os investigadores, as mortes foram causadas por ferimentos de balas e pela inalação de fumos do incêndio provocado pelos atacantes.

O ataque já foi condenado na rede social X pelo primeiro-ministro indigitado, o presidente do PSD Luís Montenegro, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e pelo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos.

Também Ursula Von Der Leyen, presidente da Comissão Europeia, deixou uma mensagem no X.

"Condeno veementemente o ataque terrorista contra civis no Crocus City Hall, em Moscovo, reivindicado pelo Estado Islâmico. Os meus pensamentos estão com as vítimas e as suas famílias durante este período trágico", lê-se.