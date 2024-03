Santos Silva foi a Belém despedir-se do Presidente da República

O presidente da Assembleia da República foi esta tarde ao palácio de Belém despedir-se de Marcelo Rebelo de Sousa, num encontro a pedido de Augusto Santos Silva, que não foi eleito para uma nova legislatura.

A audiência que durou cerca e meia hora serviu essencialmente para as despedidas institucionais com o Presidente da República, com quem trabalhou ao longo destes dois anos.

“Foi uma despedida do Presidente da Assembleia da República que terminará funções, muito provavelmente, na próxima segunda-feira ao Presidente da República, com o qual o Presidente da Assembleia da República pôde cooperar e trabalhar com toda a simpatia”, disse Augusto Santos Silva aos jornalistas.

O ainda Presidente da Assembleia da República, que não foi eleito deputado no círculo de Fora da Europa nestas legislativas, recusa dar conselhos ao seu sucessor e recusa comentar o Parlamento com 50 deputados do Chega, referindo apenas que o Parlamento vai manter todas as suas competências e fiscalizar o Governo.