"Por que não?" Costa abre a porta a Sánchez no Conselho Europeu

"Por que não?". Depois de um silêncio de vários segundos, António Costa respondeu desta maneira à pergunta da Renascença sobre a possibilidade do primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, poder entrar na corrida pela presidência do Conselho Europeu (CE).

O primeiro-ministro cessante, que falava esta sexta-feira na habitual conferência de imprensa após a reunião de líderes europeus, em Bruxelas, admitiu que "gosta muito do Pedro Sánchez" e que gostará "sempre de o ver onde ele gostar de se ver a si próprio”, concluiu António Costa.

O primeiro-ministro cessante não esclarece se gostava ou não do cargo para si próprio, mas elogia Sánchez, um nome que é admitido com frequência nos corredores de Bruxelas como uma das hipóteses alternativas para substituir o belga Charles Michel, que está de saída do CE a partir de novembro.

Sanchez poderá, de resto, ter vantagem sobre António Costa tendo em conta a regra informal que destina para o cargo de presidente do CE primeiros-ministros no ativo. Ora, a breve trecho, o socialista português deixará de liderar o Governo e entrará em funções um executivo da AD que pertence à família política do Partido Popular Europeu (PPE).