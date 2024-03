Votos nulos "vencem" na emigração. Chega conquista dois deputados, PS e AD um

O Chega saiu como o grande vencedor dos círculos de emigração, com os resultados finais a darem dois deputados ao partido de André Ventura, enquanto PS e AD conseguem apenas um mandato, indicam os resultados finais da Secretaria-Geral da Administração Interna.

Nas eleições mais concorridas de sempre nos círculos de emigração votaram mais de 335 mil pessoas, quase o dobro dos 173 mil votos das eleições de 2022. O número total de votos nestas legislativas é agora superior a 6,4 milhões, ultrapassando em mais de 400 mil a maior participação em eleições portuguesas, que tinha acontecido nas legislativas de 1979.

O Chega foi o partido mais votado no círculo da Europa, com 18,3%, elegendo o deputado José Dias Fernandes, enquanto o PS teve 16,2%, elegendo novamente Paulo Pisco. O número de votantes foi o dobro do registado nas eleições de 2022, com a taxa de abstenção de 75% a ser a mais baixa desde 2005.

No círculo de Fora da Europa, a AD foi a força política com mais votos (22,9%), garantindo a eleição do antigo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário. O Chega teve 18,27% dos votos, mais do que os do 14,58% PS, elegendo Manuel Magno Alves e deixando de fora o socialista Augusto Santos Silva, o presidente da Assembleia da República no último Parlamento.