Primeiro-ministro indigitado. Costa felicita Montenegro

O primeiro-ministro cessante adiantou ainda que o “governo naturalmente assegurará a melhor colaboração na transição de pastas e na instalação do XXIV governo constitucional”.

“Congratulei o Dr. Luís Montenegro pela sua indigitação, com votos do maior sucesso na governação, para bem de Portugal e dos portugueses”, escreveu António Costa na rede social X (antigo Twitter).

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, indigitou esta quinta-feira Luís Montenegro como primeiro-ministro, durante uma audiência com o presidente do PSD, já depois da meia-noite.

“Tendo o Presidente da República procedido à audição dos partidos e coligações de partidos que se apresentaram às eleições de 10 de março para a Assembleia da República e obtiveram mandatos de deputados, tendo a Aliança Democrática vencido as eleições em mandatos e em votos, e tendo o Secretário-Geral do Partido Socialista reconhecido e confirmado que seria líder da Oposição, o Presidente da República decidiu indigitar o Dr. Luís Montenegro como Primeiro-Ministro”, justifica o chefe de Estado, numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, cerca das 00h20.

Luís Montenegro anunciou que apresentará ao Presidente da República a composição do futuro Governo no dia 28 de março, tendo acertado a data da posse com o chefe de Estado para 2 de abril.