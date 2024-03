Póvoa de Lanhoso. MP investiga alegadas irregularidades nas eleições

O Ministério Público vai investigar o ato eleitoral de 10 de março em duas uniões de freguesias do concelho da Póvoa de Lanhoso, por suspeitas de irregularidades num total de 18 votos, com aparente prejuízo para a Aliança Democrática (AD).

Segundo a ata da assembleia de apuramento, a que a Lusa teve acesso, em causa estão as eleições na União de Freguesias de Calvos e Frades e na União de Freguesias de Campos e Lordelo.

Em cada um dos casos, foram identificadas "suspeitas de irregularidades" em nove votos nulos.

"Aparentemente, os mesmos [votos] poderão ter sido adulterados com o objetivo de serem considerados nulos", refere a ata.

Segundo o documento, estão em causa votos expressos na Aliança Democrática com esferográfica preta aparecendo depois nos boletins riscos feitos com esferográfica azul, "todos eles bastante semelhantes, com o eventual intuito de serem anulados".

Por isso, a assembleia de apuramento determinou o envio do caso para o Ministério Público, para investigação.

Fonte da candidatura da Aliança Democrática admitiu à Lusa que a coligação poderá constituir-se assistente, para acompanhar toda a evolução do processo.