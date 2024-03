Pedro Duarte espera um "Governo com sentido de urgência"

A composição do Governo, com ou sem liberais e centristas e em que dose é matéria reservada ao líder. Com este argumento, o social-democrata Pedro Duarte não tem notícias para dar, mas partilha o desejo de um executivo de ação.

"Até pelo ritmo de vida que temos hoje, pelas dificuldades que o país enfrenta, precisamos de um Governo com um certo sentido de urgência. Precisa rapidamente de tomar decisões e executá-las", defende na Renascença o líder da plataforma de reflexão do PSD.

O antigo deputado insiste na necessidade de um "impulso diferente ao país" em diversas áreas.

Do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) à Saúde, onde a AD prometeu um programa de emergência para a saúde "sabendo o estado em que está o SNS", passando pela educação onde "as escolas e os professores precisam rapidamente de um impulso de motivacional adicional", são muitas as áreas identificadas por Pedro Duarte para uma ação imediata do Governo Montenegro.

"Com estes desafios teóricos que se apresentam, pode ser que isto seja uma oportunidade e um incentivo a que o Governo seja mais eficaz", sustenta o antigo líder da Juventude Social-Democrata no programa Casa Comum, da Renascença.