OE 2025. Carneiro distancia-se do "praticamente impossível" de Pedro Nuno Santos

José Luís Carneiro diz que “ainda é cedo” para dizer se há condições para o PS viabilizar a proposta de Orçamento do Estado da Aliança Democrática (AD). O ministro da Administração Interna e dirigente do PS falava esta quinta-feira à noite à entrada da reunião da Comissão Política do partido que tem como ponto único de discussão a “análise da situação política”.

Na primeira reunião deste órgão de direção nacional do PS, após a derrota nas eleições de 10 de março, José Luís Carneiro distancia-se da frase oficial adotada pelo líder socialista de que é “praticamente impossível” o partido viabilizar uma proposta de OE apresentada pela AD. Trata-se de uma discussão que “não é oportuna”.

Carneiro, candidato derrotado à liderança do PS, entrou na Comissão Política a dizer aos jornalistas que a questão do orçamento “ainda vem longe” e que “na próxima sema será instalada a Assembleia da República”, depois há que “tratar de conhecer também o Governo e o programa do Governo” e só “depois haverá que verificar se há ou não há uma proposta de Orçamento retificativo”.