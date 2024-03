Montenegro indigitado primeiro-ministro. Governo toma posse a 2 de abril

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, indigitou esta quinta-feira o líder do PSD e da coligação AD, Luís Montenegro, como novo primeiro-ministro de Portugal.

É a confirmação de uma notícia há muito esperada, pelo menos desde 10 de março, quando as eleições legislativas deram a vitória à AD, com a eleição de 79 deputados (com o resultado dos votos vindos do estrangeiro serão 80).



"Tendo o Presidente da República procedido à audição dos partidos e coligações de partidos que se apresentaram às eleições de 10 de março para a Assembleia da República e obtiveram mandatos de deputados, tendo a Aliança Democrática vencido as eleições em mandatos e em votos, e tendo o Secretário-Geral do Partido Socialista reconhecido e confirmado que seria líder da Oposição, o Presidente da República decidiu indigitar o Dr. Luís Montenegro como Primeiro-Ministro", refere Marcelo Rebelo de Sousa, em comunicado divulgado no site da Presidência da República.



Novo Governo toma posse a 2 de abril

Em declarações aos jornalistas no final da audiência com o Presidente da República, Luís Montenegro revelou que a composição do novo Governo será apresentada ao chefe de Estado dentro de oito dias, a 28 de março.

A tomada de posse do XXIV Governo Constitucional está marcada para 2 de abril, adiantou o primeiro-ministro indigitado, que vai suceder ao socialista António Costa.

“O Presidente da República procedeu à indigitação para formar Governo, era importante fazê-lo hoje porque amanhã [quinta-feira] terei uma reunião com a presidente da Comissão Europeia e com os colegas do Partido Popular Europeu. Era inviável estar aqui de manhã e útil participar nessas reuniões como primeiro-ministro indigitado”, salientou Luís Montenegro, num breve declaração aos jornalistas.



Luís Montenegro regressou esta madrugada a Belém para ser indigitado primeiro-ministro e convidado a formar Governo, horas depois de ter estado reunido com o Presidente da República no âmbito das audições aos partidos com assento parlamentar.

O líder do PSD chegou à Presidência da República pelas 00h08 desta quinta-feira, após estar finalizada a contagem dos votos da emigração nas eleições legislativas de 10 de março.

Durante a tarde, Luís Montenegro manifestou ao Presidente da República a disponibilidade em assumir a liderança do Governo, na sequência dos resultados das eleições legislativas de 10 de março.

"Estamos empenhados em promover uma mudança de políticas em Portugal", declarou o líder do PSD.

A contagem dos dois círculos da emigração ficou fechada esta quarta-feira. Na Europa, PS e Chega elegeram um deputado, cada. Fora da Europa, AD e Chega elegeram um parlamentar, cada.