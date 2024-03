Montenegro indigitado à noite antes de ir para Bruxelas? “Foi ele que pediu”, diz Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que foi Luís Montenegro que lhe pediu que fosse indigitado primeiro-ministro durante a noite de quarta-feira, logo após se conhecerem os resultados provisórios dos círculos de emigração.

Em declarações no Parque das Nações, Marcelo afirmou que “era importante para o país” que o primeiro-ministro indigitado participasse esta quinta-feira em Bruxelas em reuniões importantes com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com membros do Partido Popular Europeu (PPE).

“Não era importante para uma pessoa, um partido ou uma coligação. Era importante para o país”, afirmou, indicando que também era importante que Montenegro se encontrasse com o primeiro-ministro ainda em funções, António Costa, que estará na reunião do Conselho Europeu desta sexta-feira.

Marcelo indicou ainda que foi com “sacrifício” que Montenegro se deslocou até Belém durante a noite de ontem, por volta da meia-noite, onde estiveram reunidos durante 15 minutos. “Ele partiu à uma da manhã de Lisboa para o Porto, de onde partiu depois para Bruxelas”, disse.

O Presidente da República indicou ainda que tudo decorreu com “grande naturalidade”, referindo que não há pressa nos prazos para a tomada de posse do novo Governo.