Militantes do PSD/Madeira escolhem os novos órgãos dirigentes

Os militantes do PSD/Madeira escolhem, esta quinta-feira, os novos órgãos dirigentes numas eleições internas disputadas pelo atual líder, Miguel Albuquerque, e Manuel António Correia, repetindo-se um confronto que aconteceu em 2014.

O ato eleitoral acontece na sequência da crise política provocada pela demissão, em janeiro, do presidente do Governo Regional (PSD/CDS), Miguel Albuquerque, após ser constituído arguido numa investigação judicial sobre suspeitas de corrupção no arquipélago e o PAN -- com quem a coligação fez um acordo de incidência parlamentar -- lhe ter retirado a confiança política.

De um universo superior a 12.000 militantes no PSD/Madeira, mais de 4.000 militantes estão em condições de poder escolher hoje o novo líder nas sedes concelhias e de freguesia espalhadas pela região, entre as 17h30 e as 20h30.

Nas internas de 2014, na escolha do sucessor do histórico líder Alberto João Jardim, Miguel Albuquerque derrotou Manuel António Correia, então secretário regional, numa segunda volta, obtendo cerca de 63% dos votos.

O PSD chegou a pretender a substituição de chefe do executivo (atualmente em gestão), mas a solução foi criticada pela maioria dos partidos com assento parlamentar e acabou por ser rejeitada pelo representante da República no arquipélago, Ireneu Barreto, que remeteu a decisão para o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.

Contudo, apenas passados seis meses das anteriores eleições -- neste caso, 24 de março, domingo - é possível dissolver o parlamento regional. Caso Marcelo Rebelo de Sousa não opte pela dissolução, com a marcação de novas eleições, Ireneu Barreto irá nomear um novo executivo regional, solução admitida pelo PAN para manter o entendimento parlamentar, desde que haja um novo líder.