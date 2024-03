Miguel Albuquerque reeleito líder do PSD Madeira

Miguel Albuquerque foi reeleito líder do PSD Madeira, nas eleições internas realizadas esta quinta-feira, avança a Renascença.

O atual líder dos PSD regional bateu o adversário Manuel António Correia, por 2.246 votos contra 1.854.

Miguel Albuquerque, que foi constituído arguido no caso das buscas na Madeira, ganhou as eleições internas com 54%, indicam os resultados finais.

Dez anos depois, Manuel António Correia volta a perder para Miguel Albuquerque. Desta vez conseguiu 44,9%.

Miguel Albuquerque venceu na Calheta, Machico, Ponta do Sol, Porto Moniz, Porto Santo, Ribeira Brava, Santa Cruz, Santana e São Vicente.

O "jardinista" Manuel António Correia ganhou no Funchal e em Câmara de Lobos.



Um total de 4.132 militantes do PSD Madeira exerceram o direito de voto.



As eleições internas no PSD Madeira realizam-se três dias antes da data em que o Presidente da República volta a ter poderes para dissolver a assembleia legislativa regional.



Após a eleição do líder regional, o Congresso do PSD Madeira está marcado para 20 e 21 de abril.

Eleições antecipadas? "PSD vai como sempre para ganhar"

No discurso de vitória, Miguel Albuquerque disse que "os adversários do PSD não estão dentro do PSD, estão fora do PSD Madeira" e que vai contar com todos para que o partido continue a liderar na região autónoma.

"Queria apelar a todos os militantes que esta direção está disponível para manter o diálogo, manter a inclusão de todos como sempre fizemos, com sentido pragmático e com uma linha de orientação estratégica que foi aquela que apresentei na minha moção."



Miguel Albuquerque sublinha que as eleições internas "vieram legitimar" a sua liderança, numa altura em que a Madeira pode estar a caminho de eleições regionais antecipadas.

A confirmar-se esse cenário, o líder do PSD Madeira aponta à vitória, mas admite que é cada vez mais difícil alcançar maiorias absolutas.

"O PSD vai como sempre para ganhar, ganhamos há 48 anos. Há uma alteração substancial, a lei eleitoral de círculo único torna difícil obtenção de maiorias, temos que conseguir encontrar o parceiros e o diálogo para conseguir essas maiorias", declarou.

[em atualização]