Eleições antecipadas na Madeira? "Nunca perdemos nenhuma", diz Miguel Albuquerque

Miguel Albuquerque foi reeleito líder do PSD Madeira, nas eleições internas realizadas esta quinta-feira. No discurso de vitória, disse que é tempo de união e declarou que o partido nunca perdeu "nenhuma eleição" na região autónoma.

O líder social-democrata do arquipélago garante que conta com todos e que "os adversários do PSD estão fora do partido".

Sobre a possibilidade de eleições antecipadas na região, Albuquerque avisa que é cada vez mais difícil conseguir maiorias absolutas, mas lembra que, desde que foi eleito, a sua direção nunca perdeu eleições, regionais e nacionais.

“Há uma certeza que eu tenho, quando formos a eleições, nós vamos continuar a ser o partido líder na Madeira. Nós não temos medo de eleições e estamos preparados como sempre tivemos. Queria voltar a frisar que eu a minha direção desde 2015 não perdemos nenhuma eleição”, disse Miguel Albuquerque, considerando que é difícil voltar a ter maiorias absolutas.

Questionado sobre a união do PSD Madeira depois desta disputa eleitoral, o líder reeleito diz que está aberto ao diálogo, que conta com todos, mas que a estratégia a definir é a que traçou para o partido.

“O partido tem uma direção e a estratégia a seguir é a que está definida. Estou legitimado para o fazer, mas estou sempre aberto ao diálogo e à contribuição de todos os militantes. Agora, é fundamental unirmo-nos e juntarmos esforços para vencermos os desafios que temos pela frente. Os adversários do PSD não estão dentro do PSD Madeira, estão fora do PSD Madeira”, referiu Miguel Albuquerque na sede do partido no Funchal.