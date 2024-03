Da "máquina de Bolsonaro" à goleada na Suíça. Como explicar o triunfo do Chega na emigração?

O partido de André Ventura, o Chega, saiu como vencedor destacado na Europa (18,3% dos votos) e no Brasil, no círculo de Fora da Europa, onde obteve 24,6% dos votos. Uma percentagem superior aos 20,4% de votos conseguidos pela AD e aos 15,3 % de votos obtidos pelo PS, naquele país da América Latina.



O candidato da Aliança Democrática (AD) pelo círculo de Fora da Europa, José Cesário, ficou em primeiro lugar com 22,9 % dos votos, o equivalente a 22.636 votos.

Em segundo lugar ficou o partido Chega com 18,2 % do votos (18.067 votos) e em terceiro lugar o Partido Socialista (PS) com 14,5% dos votos (14.410 votos).

O social-democrata José Cesário aponta que os resultados do Chega, no Brasil, ficam a dever-se a uma campanha “baseada na mentira”, com o apoio do ex-Presidente Jair Bolsonaro.

“O Chega teve um bom resultado, muito aquém do nosso, mas era um resultado que se adivinhava. Teve um apoio maciço e organizado pela máquina política do ex-Presidente Bolsonaro, no Brasil. Uma campanha que foi baseada no engano, na mentira, e que se traduz numa intromissão gravíssima nos assuntos internos de outro país, que é um país irmão, apelando ao voto no 'presidente de Portugal, André Ventura'. Foi uma campanha desigual”, afirmou aos jornalistas, esta quarta-feira, no Centro de Congressos de Lisboa, à margem da contagem dos votos.