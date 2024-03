Catroga avisa Montenegro: "Governo minoritário só terá sucesso se for eficiente"

“Quando Cavaco tomou conta do poder, o país tinha saído de uma grande crise financeira e não foi por ele ter aberto os cordões à bolsa que, a seguir, os portugueses lhe deram a maioria absoluta, mas porque acreditaram que estava aqui um político diferenciado em relação aos políticos dos primeiros dez anos da democracia portuguesa. Um político que pensava o país, com capacidade estratégica e de execução.”

Em declarações à Renascença , Eduardo Catroga defende que Luís Montenegro deve “criar uma perceção nos portugueses que, independentemente das dificuldades, está a trabalhar bem para o progresso económico e social do país”.

“Um Governo minoritário só terá sucesso se for eficiente”, avisa o antigo ministro das Finanças Eduardo Catroga, em jeito de conselho ao novo primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro .

Também em declarações à Renascença, o diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade, Pedro Braz Teixeira, recua ao Governo minoritário de Cavaco Silva, em 1985, e defende que Montenegro e a AD repitam a mesma fórmula, sejam ousados e apresentem rapidamente resultados.

“O Governo minoritário de Cavaco Silva, de 1985, foi um Governo com imensa iniciativa, tomou muitas medidas de reforma da economia, de adaptação à entrada na União Europeia, que ocorreu durante esse Governo. Era bom que este Governo minoritário da AD fosse bastante ousado e tivesse medidas com resultados o mais rápido possível, mas será ilusório pensar que quem derrubar, eventualmente, este Governo vá desaparecer, como aconteceu com o PRD, em 1987.”



Entendimentos à esquerda e à direita?

O economista defende ainda mais entendimentos partidários, "mesmo que seja acordos pontuais", sem restrições à esquerda ou à direita. "Governos de coligação e soluções de coligação são aquilo que é comum por essa Europa fora", sublinha.



Já Eduardo Catroga rejeita qualquer solução que inclua o Chega, Bloco de Esquerda ou Partido Comunista e critica o recente manifesto em que um grupo de social-democratas defendia um Governo com toda a direita.