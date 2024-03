Votos da emigração. Muitas mesas já terminaram trabalhos, contagem alargada até às 19h

O prazo para a chegada de cartas com votos dos círculos de emigração foi alargado por duas horas, até às 19h, depois de todos os partidos chegarem a acordo.

A confirmação foi dada pelo porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Fernando Anastácio, que indica que a contagem dos votos deve ficar concluída até ao final desta quarta-feira e que algumas mesas já concluíram a contagem dos votos.

Só na tarde desta quarta-feira chegaram mais 13 mil cartas com boletins do círculo de Fora da Europa, 11 mil deles provenientes do Brasil.

“Os votos estão praticamente todos registados. Muitas mesas até já terminaram, o que estão agora a ser tratados são do círculo de Fora da Europa. Logo que as mesas encerrem, entregam as atas e comunicam os resultados”, afirmou à Renascença.

No total, foram registados cerca de 330 mil boletins de voto, que será a maior participação de sempre dos círculos da emigração.

Nos resultados conhecidos até terça-feira, o Chega era o partido mais votado no círculo da Europa, com 38.670 votos, o que garantia a eleição do deputado José Dias Fernandes. Em segundo, com 33.749, surgia o PS, com a eleição do deputado Paulo Pisco.

Em declarações à SIC, Paulo Pisco afirmou que a eleição de Santos Silva no círculo de Fora da Europa é “bastante difícil”.

“A esperança é sempre a última a morrer. No entanto, se olharmos para o padrão que tem vindo a acentuar-se desde o primeiro dia em que começou a contagem dos votos, o PS ficou sempre atrás do Chega no Brasil, embora com uma vantagem que não é muito grande. Havendo já uma diferença de mil votos do PS para o Chega, e existindo 13 mil votos do Brasil [e América do Sul] é bastante difícil que Augusto Santos Silva possa vir a ser eleito. Como os envelopes ainda não foram abertos, não se pode saber o resultado final”, ressalva.

No círculo de Fora da Europa, até terça-feira, a AD era o partido mais votado, com 11.327 votos, que garante a eleição do antigo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário. O Chega tinha 7.749 votos, mais do que os 6.696 votos do PS, parecendo mais provável a eleição de Manuel Alves, antigo militante do PSD.