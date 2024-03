Tânger Corrêa dado como certo para cabeça de lista do Chega às europeias

António Tânger Corrêa, vice-presidente do Chega, deve ser o cabeça de lista do partido às eleições europeias de dia 9 de junho. Ao que a Renascença apurou, o nome do diplomata está "praticamente fechado", revela uma fonte do partido.

Esta semana o Jornal de Notícias avançou que o convite já terá sido feito, e o próprio Tânger Corrêa admitiu, em entrevista ao Observador, que está disponível para encabeçar a lista do Chega às europeias.

Sinal disso mesmo é o facto de o diplomata ser o único membro da direção do Chega que não integrou nenhuma lista às eleições legislativas. Bruxelas será o destino provável do dirigente.