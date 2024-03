Quem é quem na Iniciativa Liberal? Os mais prováveis para um Governo

O atual líder do partido, Rui Rocha, surge como um nome quase certo para assumir um ministério no caso de uma entrada da Iniciativa Liberal no governo da Aliança Democrática (AD), mas a IL mantém reserva sobre os nomes ministeriáveis.

Quem são os deputados da Iniciativa Liberal?

O deputado liberal eleito por Aveiro é professor universitário e investigador no Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência na Faculdade de engenharia da Universidade do Porto. Tem formação na área de engenharia informática, em gestão economia e políticas de saúde e trabalha com entidades do setor público “incluindo hospitais públicos e ordens profissionais”, diz o partido. Mário Amorim Lopes chegou a colaborar com o IPO do Porto ou com o centro hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, por exemplo.