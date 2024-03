Presidência diz que "poderá haver nova audiência" com Montenegro ainda hoje

A Presidência da República informou que "poderá haver uma nova audiência" ainda esta quarta-feira ao presidente do PSD e líder da AD, Luís Montenegro, depois de apurados os resultados dos votos da emigração.

Esta informação foi transmitida por fonte oficial do Palácio de Belém, minutos depois de Luís Montenegro ter terminado uma audiência de cerca de 1h40 com Marcelo Rebelo de Sousa.

Nesta altura, falta apenas conhecer o resultados dos votos da emigração, nos círculos da Europa e Resto do Mundo.

Luís Montenegro manifestou esta quarta-feira ao Presidente da República a disponibilidade para assumir a liderança do Governo.

"Estamos empenhados em promover uma mudança de políticas em Portugal", declarou o líder do PSD, no final da audiência no Palácio de Belém.