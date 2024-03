Montenegro disse a Marcelo que está disponível para liderar Governo

Luís Montenegro manifestou esta quarta-feira ao Presidente da República a disponibilidade em assumir a liderança do Governo, na sequência dos resultados das eleições legislativas de 10 de março.

"Estamos empenhados em promover uma mudança de políticas em Portugal", declarou o líder do PSD.

"Aguardarei o convite do Presidente da República para formar Governo", afirmou Luís Montenegro. "A minha expetativa é que seja o líder desta coligação [AD]", sublinhou.



Isto porque, segundo Montenegro, o resultado da contagem dos votos vindos da emigração não irá alterar os resultados que foram conhecidos a 10 de março.

O presidente do PSD reafirma a intenção de liderar um Governo com uma maioria relativa na Assembleia da República, “constituída pelos deputados do PSD e do CDS-PP”.

"A maior representação parlamentar é da AD. Há uma maioria relativa, não é absoluta. É com base nessa maioria que vamos fazer a mudança", prometeu Montenegro.