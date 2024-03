António Costa inicia ronda de encontros com altos responsáveis europeus em Bruxelas

O primeiro-ministro cessante, António Costa, inicia, esta quarta-feira, uma ronda de encontros com altos responsáveis europeus em Bruxelas, onde participa também no conselho europeu agendado para quinta-feira.

Segundo o gabinete do primeiro-ministro, estes encontros "com alguns dos principais protagonistas europeus com quem mais trabalhou" servirão para António Costa transmitir uma "mensagem de agradecimento pelo trabalho construído, em boa articulação, ao longo dos últimos oito anos".

Para esta quarta-feira, estão previstas reuniões com as presidentes da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, Ursula von der Leyen e Roberta Metsola, mas também com comissários de diversas pastas.

António Costa vai participar na reunião do Conselho Europeu, entre quinta e sexta-feira, que, em princípio, será a última enquanto primeiro-ministro.

Na quinta-feira de manhã, o primeiro-ministro cessante vai reunir-se com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, no quartel-general da Aliança Atlântica.

Segue-se uma reunião do Conselho Europeu e, na sexta-feira, António Costa tem um encontro ao início da manhã com o chanceler alemão, Olaf Scholz, participando depois na cerimónia comemorativa dos 30 anos do Espaço Económico Europeu e na Cimeira do Euro.