Sondagem das Europeias. PSD à frente de PS, mas com a mesma previsão de eurodeputados

A primeira sondagem das eleições europeias que se realizam em junho coloca o PSD à frente de PS, mas com o mesmo número de eurodeputados. A menos de três meses de novo ato eleitoral, o partido consolida a vitória nas legislativas de 10 de março, enquanto o Chega mantém-se como terceira força política e entrará pela primeira vez no Parlamento Europeu.

No inquérito para a Euronews, realizado pela IPSOS a 25.916 pessoas de 18 países, o PSD surge separado de CDS mas, ainda assim, é o mais votado com 31% dos votos e oito mandatos atribuídos. O PS surge em segundo lugar, com 29,6%, e também oito eurodeputados.

O Chega, depois de não ter conseguido mandatos em 2019 quando concorreu com a coligação Basta, com PPM e outros movimentos, surge em terceiro lugar com a previsão de três mandatos e 14,2% da intenção de voto dos portugueses.

Com a atribuição de um mandato surgem Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda, com cerca de 4,5% de intenções de voto. O Livre, sem qualquer eurodeputado, tem 3,6% das intenções de voto e o CDS 3,4%. A CDU e o PAN têm pouco mais de 2%.

A nível europeu, de acordo com a sondagem, o grupo Partido Popular Europeu, de centro-direita, deverá manter-se como o maior bloco do Parlamento Europeu, seguido dos Socialistas e Democratas, de esquerda.

Em terceiro lugar, a coligação liberal de Emmanuel Macron, Renovar a Europa, deverá ver o seu lugar enfraquecido, enquanto a direita radical do ID e os grupos eurocéticos ECR ultrapassam o partido dos Verdes, que passa a ser a sexta força no Parlamento Europeu.

A sondagem prevê, entre o ID e a ECR, mais 30 lugares para partidos de extrema-direita. O Rassemblement National, o partido francês liderado por Marine Le Pen, deverá ganhar mais dez lugares, tornando-se o maior partido no Parlamento Europeu, a par da CDU/CSU da Alemanha, enquanto o Partido pela Liberdade do neerlandês Geert Wilders tem uma previsão de nove lugares.

O partido Irmãos de Itália, de Giorgia Meloni, deverá conquistar 24 dos 76 lugares de Itália. Na Bélgica, dois partidos de direita, o Interesse Flamengo e o NVA, deverão conquistar três lugares cada um. Na Alemanha, o partido AfD deverá ter 15 deputados, o que o coloca em terceiro lugar a nível nacional.

As eleições europeias chamam às urnas cerca de 400 milhões de eleitores, entre os dias 6 e 9 de junho para elegerem 720 deputados europeus