PCP mantém Paula Santos como líder parlamentar

O PCP vai manter Paula Santos como líder parlamentar. Ao que a Renascença apurou junto de fonte do partido, a bancada, agora com quatro deputados, vai ser liderada pela deputada eleita por Setúbal.

Ao seu lado, Paula Santos terá o estreante no Parlamento, o secretário-geral Paulo Raimundo, bem como António Filipe, num regresso à Assembleia da República, ambos eleitos por Lisboa. O quarto deputado é Alfredo Maia, eleito pelo Porto.

Nas eleições de 10 de março, a CDU perdeu dois deputados do PCP e falhou o objetivo de fazer regressar ao Parlamento o Partido Ecologista “Os Verdes”. Na noite eleitoral, o líder do partido reconheceu que os resultados eleitorais alcançados representam um “desenvolvimento negativo”, mas considerou também que se trata de um sinal de resistência, dado que muitos preconizavam o desaparecimento do PCP do Parlamento.



No rescaldo das eleições, o Comité Central do partido fez uma análise da situação política e, em conferência de imprensa, o líder do partido anunciou que avançariam com uma moção de rejeição do programa do Governo.

O PCP já foi recebido pelo Presidente da República, no âmbito da ronda pelos partidos que Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer, oportunidade para Paulo Raimundo afirmar junto do Chefe de Estado, que o partido utilizará “todos os meios” para combater política de direita.