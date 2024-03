(em atualização)

Forte e estável. Pedro Nuno Santos usou as duas palavras várias vezes para dizer aquilo que, no seu entender, o país precisa quando se fala de governação. "O país precisa de um governo estável, o PS não tem uma maioria para apresentar." De resto, deixou claro que nada mudou da noite eleitoral para cá e, portanto, o PS "será oposição". Aproveitou ainda para deixar o caminho traçado para Luís Montenegro que, quarta-feira, terá o seu encontro com Marcelo: a AD deve apresentar um executivo sólido e o PS não irá impedir um orçamento retificativo, se essa for a vontade do novo Governo.

O secretário-geral do PS falava à saída da audiência com o Presidente da República, que tem recebido os partidos que elegeram deputados nas legislativas, e o encontro foi o mais longo até agora: cerca de duas horas.

"O PS não tem solução de Governo para apresentar", reiterou Pedro Nuno Santos, dizendo, no entanto, que os socialistas estão disponíveis para "entendimentos" com a coligação que vai governar o país, incluindo para viabilizar um orçamento retificativo. No momento em que a contagem de votos da emigração prossegue, e quando "não se vislumbra nenhuma diferença profunda" em relação aos resultados de 10 de março, o líder socialista sublinhou que chegou a Belém sem "uma maioria" que garanta estabilidade ao país.

"Aquilo que se espera é que o líder da coligação apresente uma solução de Governo estável", acrescentou, dizendo que essa solução deve ser "estável e forte", voltando a insisitir na necessidade de estabilidade governativa.

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu as forças políticas por ordem crescente de representação, tendo começado pelo PAN, depois Livre, CDU, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e Chega. Depois do PS, a Aliança Democrática será recebida na quarta-feira, dia em que se conhecem os resultados dos círculos da emigração.