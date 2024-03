Grupo de militantes do PSD exige acordo com Ventura

Um grupo de sete militantes do PSD, entre os quais o ex-ministro Rui Gomes da Silva, apela ao presidente do PSD, Luís Montenegro, que faça um acordo com André Ventura para quatro anos de forma a garantir um “governo estável” que coloque “os interesses de Portugal em primeiro lugar”.

No manifesto “Portugal em Primeiro”, citado esta terça-feira pelo jornal Observador, os subscritores argumentam que os resultados eleitorais foram claros e que os portugueses disseram o que não queriam continuar a ser governados pela esquerda.

Como forma de pressão os sete militantes social-democratas avisam que “quem não o quiser entender, quem não quiser dialogar, quem não quiser construir uma verdadeira alternativa não socialista para Portugal, estará a fazer o jogo da esquerda, e desse lado, nós e muitos portugueses, nunca estaremos”.

Para os subscritores do manifesto, é necessário “colocar Portugal em primeiro lugar”, assim como “foco, responsabilidade e sentido de Estado” e, por isso, defendem “uma solução governativa à direita, sem medos e muito menos condicionada por aquilo que deseja a extrema-esquerda”.

É “num PSD com esta visão que acreditamos, como força agregadora e líder do espaço não socialista”, afirmam.

O manifesto é assinado por Rui Gomes da Silva, Miguel Côrte Real, Paulo Ramalheira Teixeira, João Saracho de Almeida, Susana Faria, Paulo Jorge Teixeira e Manuel Pinto Coelho.