CDS-PP/Madeira. José Manuel Rodrigues apresenta candidatura à liderança

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, apresenta, esta terça-feira, a candidatura à liderança da estrutura regional do CDS-PP, cargo que ocupou entre 1997 e 2015.

José Manuel Rodrigues foi eleito deputado ao parlamento regional pela primeira vez em 1996, repetindo depois a eleição em 2000, 2004, 2007, 2011, 2015 e 2019, tendo sido deputado na Assembleia da República entre 2009 e 2015.

É presidente da Assembleia Legislativa da Madeira desde outubro de 2019.

Em 26 de fevereiro, o líder da estrutura regional do partido e secretário da Economia no executivo, Rui Barreto, informou que não iria recandidatar-se.

O XIX Congresso do CDS-PP/Madeira está agendado para 13 e 14 de abril.

A partir da próxima segunda-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pode dissolver o parlamento regional, passados seis meses sobre as legislativas regionais.

O PSD/Madeira já anunciou que, nesse caso, irá concorrer sozinho.

O presidente do executivo, o social-democrata Miguel Albuquerque, foi constituído arguido no âmbito de um processo em que são investigadas suspeitas de corrupção na Madeira e demitiu-se, o que levou à queda do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, com o apoio parlamentar do PAN.