R.I.R. denuncia diferenças nos votos. "Sempre aconteceu", diz CNE

A Denúncia é do partido Reagir, Incluir e Reciclar que, numa nota enviada à Renascença, revela que registou uma diminuição de votos entre os conhecidos na noite eleitoral e os divulgados na página da Comissão Nacional de Eleições.

O R.I.R adianta que o número de votos na noite do dia 10 eram de 25 506, e que hoje constam apenas 25 482; são menos 24 votos.



O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Fernando Anastácio, desvaloriza o caso e refere que os valores divulgados no domingo são provisórios. "Não é nada de novo. O que acontece é que no dia 10 faz-se um apuramento provisório e, portanto, são divulgados resultados provisórios". O escrutínio é repetido através de uma "Mesa de Apuramento Geral, a nível de cada um dos Círculos Eleitorais". É aí que se faz a "verificação e a recontagem os votos, a verificação dos que são brancos, são nulos, se estão corretamente aplicados, se as contagens estão corretas e a verificação das atas, daí resulta o apuramento geral e final", explica Fernando Anastácio.





Sobre as diferenças entre votos, o porta-voz da CNE reafirma que sempre existiram. "Não é a primeira vez e não há de ser a última", diz, sublinhando que os votos que são contados no domingo das eleições, num apuramento provisório, acabam por ter diferenças com "aqueles que são resultado das mesas dos apuramentos gerais que acontecem nos 20 círculos eleitorais. Faltam agora os dois na Emigração" . Fernando Anastácio convida mesmo quem quiser a verificar os resultados provisórios e os resultados finais ao longo dos processos eleitorais em Portugal. "sempre houve divergências", remata.

De resto, a Renascença foi contabilizar os votos entre o resultado do dia das eleições e o resultado final. E há discrepâncias que podem chegar aos 900 votos a menos, como é o caso do Partido Socialista. Já o partido que ficou a ganhar é o CHEGA que leva mais 33 votos em relação à contagem provisória do dia 10.