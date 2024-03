​PSD com lei da rolha até à indigitação

Na cúpula social-democrata assume-se também que " não é de espantar " que quer Montenegro, mas também Pedro Nuno Santos "já tenham falado antecipadamente" com o Presidente da República, que poderá não querer abordar alguns temas com as delegações do PS e da AD, mas a sós com os líderes dos dois maiores partidos.

Aquilo que Luís Montenegro irá dizer ao Presidente da República nunca será a lista de nomes a convocar para o Governo, garante-se na direção do partido, e o que Montenegro fará com Marcelo Rebelo de Sousa é uma "análise dos resultados" e ouvir "conselhos", assume uma fonte social-democrata.

É também dado como "óbvio" que "há pessoas " que "estão a aconselhar" Luís Montenegro e " a indicar nomes " de eventuais ministeriáveis. Figuras como Cavaco Silva, Manuela Ferreira Leite ou Marques Mendes são ouvidos pelo líder do PSD, que, no entanto, se fechou em copas desde a noite eleitoral de há uma semana.

É, de resto, a resposta que dão à Renascença diversos nomes ministeriáveis do universo do PSD quando se lhes pergunta se chegou algum convite do líder social-democrata: " Luís Montenegro só fará convites depois de indigitado ".

"Isso era descredibilizar-se e isso não pode acontecer nesta altura", admite a mesma fonte que adianta que "só depois ser indigitado" é que o líder do PSD "fará os convites" para o elenco do Governo.

À Renascença , fonte da direção do PSD diz que " não faz sentido nenhum " que Luís Montenegro leve já nomes de ministros/as à audiência de quarta-feira com o Presidente da República, antes mesmo de ser indigitado.

Na direção do PSD é recusado este ambiente de mercearia, com toda a sorte de nomes ministeriáveis e foi mesmo imposta uma espécie de lei da rolha até à indigitação, que deverá acontecer mal estejam apurados os resultados na totalidade, estando, neste momento, por atribuir os quatro mandatos da emigração.

Os dias enrolam-se em audições dos partidos por parte do presidente da República, intervenções de líderes e especulações sobre quem serão os escolhidos pela AD para formar governo. Montenegro permanece num silêncio inabalável desde que venceu as eleições de 10 de março.

Cotrim, Nuno Melo e Miranda Sarmento são ministeriáveis

Apesar do silêncio sepulcral de Montenegro, os corredores social-democratas são um organismo vivo e são vários os nomes que circulam como potenciais ministros. No passado domingo, Luís Marques Mendes apontou para a possibilidade de haver membros da Iniciativa Liberal a entrar para o Governo. Fonte social-democrata diz à Renascença que só há três nomes liberais com "peso político suficiente": Rui Rocha, Carlos Guimarães Pinto e João Cotrim de Figueiredo.

Ainda assim, a mesma fonte admite que tudo não passa de conversas de corredor, uma vez que o líder do PSD se mantém num "processo blindado" e que é possível que "nem o núcleo duro" esteja a par de tudo.

Dado como praticamente certa é a inclusão de Nuno Melo, presidente do CDS, no elenco governativo. O ministério da Defesa tem sido o destino mais referido, e há quem o coloque no fato de futuro ministro da Administração Interna, mas fonte próxima do líder centrista diverge e coloca o dedo em riste em direção ao ministério da Agricultura.

A pasta da Agricultura pode ser a solução para o líder centrista, e a mesma fonte explica à Renascença que Nuno Melo tem trabalhado esta pasta em Bruxelas, como eurodeputado, e, a concretizar-se, até teria a ajuda de Luís Mira, secretário-geral da CAP (Confederação dos Agricultores Portugueses), um independente com ligações ao CDS-PP.

Do lado dos militantes do PSD que brilham e podem chamar a atenção de Montenegro estão, entre outros, Pedro Reis, que chegou a liderar a AICEP, o vice-presidente Paulo Rangel e até outros "menos prováveis, fora do spotlight" que acumulam experiência governativa e podem vir a ser convidados: o antigo ministro da Economia Carlos Tavares, o atual presidente da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo (embora já se tenha colocado de fora dos ministeriáveis) e até o ex-ministro de Passos, Miguel Poiares Maduro.

No topo dos nomes mais consensuais está Joaquim Miranda Sarmento, até aqui líder parlamentar do PSD e que é visto como natural futuro ministro das Finanças escolhido por Luís Montenegro. "Ficaria surpreendido se não fosse, é um sonho antigo", descreve um dirigente social-democrata à Renascença.

No conjunto do puzzle que se mantém com mais perguntas do que respostas, sobra ainda uma das prateleiras de ouro da política: a presidência da Assembleia da República. Para suceder a Augusto Santos Silva, o ex-ministro e deputado eleito José Pedro Aguiar-Branco é aquele que tem as "melhores credenciais", refere fonte social-democrata à Renascença.

A única alternativa identificada é Teresa Morais, jurista, antiga deputada e que chegou a integrar o segundo (e curto) governo de Passos Coelho como ministra da Cultura, Igualdade e Cidadania.