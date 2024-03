Marcelo não é contra presença do Chega no Governo, diz Ventura

(em atualização)

O Presidente da República "desmentiu categoricamente" que tivesse "preferência de que o Chega não estivesse no Governo", contrariando notícias que vieram a público. São declarações do líder do Chega à saída da reunião com o Presidente da República, que tem recebido os partidos que elegeram deputados nas legislativas de 10 de março.

Ventura afirmou que Marcelo não é contra a presença do Chega no Governo, uma questão que o partido quis clarificar neste encontro. Questionado sobre o presidente do Chega, Marcelo terá respondido que a notícia em causa, que dava conta de que o Presidente da República não era favorável a um executivo de coligação da AD com o Chega, "não transmite a posição dele, como não foi ele que transmitiu essa notícia", acrescentou Ventura, referindo-se a um artigo "plantado num jornal a dois dias das eleições".

As palavras exatas de Marcelo, acabou por dizer o presidente do Chega foram: "Não fazia nenhum sentido, quem escolhe é o povo."

Nesta audiência, além de André Ventura, o Chega fez-se representar por António Tânger Correa e Marta Trindade, vice-presidentes do partido, e Diogo Pacheco Amorim, adjunto da direção.



O Chefe de Estado recebeu as forças políticas por ordem crescente de representação, tendo começado pelo PAN, depois Livre, CDU, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e esta segunda-feira o Chega.

Terça-feira o PS é recebido em Belém e a derradeira audiência será com a Aliança Democrática esta quarta-feira. Será nesse dia ou na quinta-feira que Marcelo Rebelo de Sousa vai indigitar o primeiro-ministro.

Durante toda a campanha e na noite eleitoral, André Ventura pressionou o PSD a chegar a um entendimento com o Chega.

"Haverá uma maioria clara, entre o PSD e o Chega. Só um líder muito irresponsável deixará o PS governar quando temos na nossa mão a possibilidade de mudança", declarou André Ventura na noite em que o partido elegeu 48 deputados e se tornou necessário para uma solução de governo à direita.