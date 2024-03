O primeiro-ministro português, António Costa, é recebido em Nova Iorque pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e participa numa cerimónia de doação de tapeçaria portuguesa para a exposição permanente da ONU.

António Costa assistirá à cerimónia de doação do Estado Português à Organização das Nações Unidas (ONU) da tapeçaria "Coral Vivo" de Vanessa Barragão.

"Com esta oferta, para exposição permanente no edifício-sede da ONU, o Governo afirma querer valorizar a participação ativa de Portugal" naquela organização multilateral, "bem como o papel cimeiro das Nações Unidas na agenda dos Oceanos e na construção de um futuro mais verde, mais seguro e mais próspero", lê-se na nota divulgada pelo gabinete do líder do executivo cessante.

Com esta oferta, acrescenta o comunicado, Portugal também salienta "o reconhecimento do papel de António Guterres no combate às alterações climáticas e na defesa intransigente de uma agenda pela sustentabilidade e pela ação oceânica, no ano em que se comemora o 30º aniversário da entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar".