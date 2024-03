PCP promete "combate à direita" e diz que PS "alimentou forças reacionárias"

O líder do PCP, Paulo Raimundo, promete contestação nas ruas para travar o projeto da direita e acusa o PS de ter alimentado forças reacionárias.

Num comício na Baixa da Banheira, no distrito de Setúbal, Paulo Raimundo garantiu contestação ao próximo executivo.

“Cá estamos nós para enfrentar este novo quadro político desde o primeiro minuto. Cá estamos a fazê-lo com todos os meios que temos ao nosso dispor, seja nas instituições seja na rua. Não abdicamos de nenhum instrumento. Por vontade do Partido Comunista Português o projeto da direita não será implementado no nosso país. Connosco a direita só terá combate, combate e um firme combate.”