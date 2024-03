PCP tenta demonstrar força, admite "insatisfação" e alerta para projeto "troikiano" da direita

Diz-se entre comunistas que a vida "dá razão ao PCP", e essa linha manteve-se, ainda que com alguns desvios. Ainda se ouviu um suspiro da Juventude Comunista, que antes de Paulo Raimundo discursar assumiu que o resultado eleitoral de domingo " soube a pouco ", mas a linha do partido seguiu.

As bandeiras vermelhas pintaram todo o anfiteatro que se ergueu agora, como se erguem sempre os comunistas independentemente dos resultados eleitorais. O mote foi a efeméride que se assinala este ano, os 50 anos do 25 de Abril. " Força de Abril. A coragem de sempre ", foi assim que o PCP cunhou o momento.

Centenas de pessoas forraram todas as cadeiras do Fórum Lisboa e ainda assim houve dezenas de que tiveram de ficar de pé. " Assim se vê a força do PC ", cantava-se nas bancadas com o punho ao alto. Numa sexta-feira à noite, o PCP voltou a mostrar força mesmo depois de uma nova derrota eleitoral.

No final da campanha eleitoral, Paulo Raimundo disse que ter mais uma semana teria sido positivo para o Partido Comunista . E assim foi, mesmo falando de eleições no pretérito perfeito, os comunistas realizaram um comício em Lisboa, completamente cheio.

" É nesta nova correlação de forças que se vai tentar retomar o projeto troikiano interrompido em 2015 pela força do povo, da luta, dos trabalhadores e pelo papel determinante do PCP", exclamou Paulo Raimundo.

Paulo Raimundo tinha assumido pouco antes que nem tudo correu bem, ao considerar "justas e compreensíveis as inquietações e as insatisfações que podem pairar no seio de todos nós ".

Nas farpas enviadas, os comunistas privilegiaram o Chega como alvo: "Se há razões para estarmos insatisfeitos, também há quem esteja muito insatisfeito com o nosso resultado, desde logo aqueles que tudo fizeram para que não tivéssemos nenhuma representação", atirou o secretário-geral do PCP.

Sem nunca nomear o partido liderado por André Ventura, Paulo Raimundo refere-se aos adversários como os "donos da mentira, deturpação e falsidade".

"Falsificação de posicionamentos e ataque ao PCP"

Antes de Paulo Raimundo, Miguel Soares, membro do Comité Central do PCP, falou para culpar a comunicação social pelo resultado do partido nas legislativas de 10 de março.

"Dos porta-vozes do capital, ouvimos teses e teorias, análises e especulações que condicionaram, através dos vários instrumentos que têm à sua disposição, a opção de voto", sublinhou Miguel Soares.

Além disso, o membro da mais importante cúpula comunista fala numa "institucionalização do anticomunismo como padrão mediático" através do "silenciamento, falsificação de posicionamentos, ataque primário ao PCP e a promoção de outras forças".

No final, os militantes comunistas, como é hábito, desmontaram tudo num ápice e deixaram as bandeiras vermelhas com a foice e o martelo empilhadas e prontas para a próxima ação do PCP. O partido promete ser resistência e "sair à rua" no ano em que se assinala o meio século da "Revolução dos Cravos".